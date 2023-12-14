متحدث "الأونروا": القطاع الصحي فى غزة على شفا كارثة حقيقية

أفاد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة، بأن القطاع الصحي بغزة على شفا كارثة حقيقية، حسب نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

ويُشار إلى أن "الأونروا" وصفت عام 2023 بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ بدء الأمم المتحدة في تسجيل وتوثيق عدد ضحايا ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة في عام 2005.

وقُتل 271 فلسطينيًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينهم 69 طفلًا، بالإضافة إلى 8 فلسطينيين قتلوا على يد المستوطنين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر الماضي.