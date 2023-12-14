20 ديسمبر.. محاكمة عاطل ابتز فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية

حددت محكمة الجنح جلسة ٢٠ ديسمبر الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة عاطل متهم بابتزاز فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية، إذا لم تدفع مبالغ مالية له مقابل عدم النشر.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها أ. ع، واستولى منها على مبالغ مالية مملوكة لها، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامها بمشروع كاذب، وهو شراء مسكن لإتمام الزواج بها على خلاف الحقيقة ، فوقعت ضحية الاحتيال اعتقادا منها بصحة مزاعمة ، فسلمته أموالها بناء على ذلك الاحتيال، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنشأ حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية