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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حركة فتح: أولوياتنا إيقاف نزيف الدماء في غزة والضفة

نائب رئيس حركة فتح
نائب رئيس حركة فتح "محمود العالول"
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قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول: إن أولوياتنا إيقاف نزيف الدماء في غزة والضفة، ولن نتمسك باتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على خلّفت حتى مساء الأربعاء، 18 ألفًا و608 شهداء و50 ألفًا و594 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وردًا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

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