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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد كمال عميدا للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون بالإسكندرية

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال
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أصدرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، قرارًا بتولي الدكتور محمد كمال عمادة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية.

وأعرب الدكتور محمد كمال، عن شكره العميق للدكتورة غادة جباره رئيس الأكاديمية على هذا التكليف، موجها الشكر أيضا للدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية على ما قام به من مجهودات أثناء توليه منصب عميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

يذكر أن الدكتور محمد كمال يعمل أستاذًا بقسم هندسة الصوت بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، ويشغل منصب مدير مركز ضمان الجودة بالأكاديمية.

 

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