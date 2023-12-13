الإحصاء الفلسطيني: مؤشر غلاء المعيشة يسجل ارتفاعا قياسيا في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي

سجل الرقم القياسي لأسعار المُستهلك في فلسطين خلال شهر نوفمبر 2023 ارتفاعًا حادًا نسبته 3.50% نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي مقارنة مع شهر أكتوبر 2023.

واستقرت الأسعار في القدس بنسبة 0.02%، في حين تراجعت الأسعار في الضفة الغربية بمقدار 0.90% خلال شهر نوفمبر 2023.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير صادر عنه، إلى أن تراكم الارتفاع الحاد في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي ليسجل ارتفاعًا حادًا نسبته 33% بواقع 12% خلال الشهر الأول من العدوان، وبواقع 18% خلال الشهر الثاني من العدوان.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعًا حادًا نسبته 18.35% خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة مع شهر أكتوبر 2023، كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة بنسبة 25% خلال شهرين من العدوان الإسرائيلي على القطاع بواقع 11% خلال الشهر الأول من العدوان، وبواقع 16% خلال الشهر الثاني من العدوان.

