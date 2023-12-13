برلماني: الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن بصورته المشرفة أمام اللجان الانتخابية على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الشعب المصري سطر ملحمة مصرية وطنية جديدة تعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية وجني ثمار الإنجازات والمشروعات التي تبنتها القيادة الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم ويتمناها كل المصريين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري أثبت للعالم أنه شريك أساسي في بناء وطنه الغالي، وكتب نهاية أهل الشر من المغرضين الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن العزيز.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن المشاركة الكثافة رسالة واضحة بوحدة الصف المصري والاصطفاف على قلب رجل واحد في هذه المرحلة الهامة والفارقة في تاريخ الوطن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الانتخابات الرئاسية تمت بنزاهة وشفافية مما انعكس على نزول الشعب المصري، خاصة أنها تمت تحت إشراف قضائي كامل، موجها التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دورها في تنظيم العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.