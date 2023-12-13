طقس الإسكندرية.. انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الأمطار

تشهد مدينة الإسكندرية تساقط أمطارًا خفيفة مستمرة على مختلف المناطق وزادت حدتها على فترات متقطعة على بعض المناطق، خلال ساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع استمرارها على أن تخف حدتها مع تقدم ساعات النهار، لتسجل 19 درجة مئوية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن استمرار حالة الطوارئ يرجع إلى استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، أن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطار متوسطة الشدة رعدية أحيانا تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة على أن تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ بالشركة مستمرة منذ يوم الجمعة 8 ديسمبر للعمل على تأمين اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها أثناء العملية الانتخابية حتى إتمام فرز الأصوات بالأمس أثناء الأمطار التي أشارت إليها هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد تواجد جميع القيادات والعاملين والمتابعة اللحظية والربط الكامل بين غرفة عمليات شركة الصرف الصحي وغرف عمليات المحافظة ومختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة منذ يوم الجمعة لتقديم الدعم الكامل ولرصد أي مشاكل للعمل علي حلها فوراً، وعلى الرغم من الأمطار المستمرة حتى الآن لم تشهد العملية الانتخابية أي مشاكل أو معوقات قد تؤثر على توجه المواطنين للإنتخاب والمشاركة.

كما أكد أن شعار المرحلة في الشركة كان "يد تنتخب ويد تعمل" فكان تنظيم الورادي والتنسيق بين العاملين لكي تتاح الفرصة لجميع العاملين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وأشار إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين على رقم 175 الخط الساخن أو عن طريق الواتس اب على رقم ⁦01201175175⁩ للعمل على حلها.