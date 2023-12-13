حركة فتح: نثمن موقف الرئيس السيسي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

ثمن المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، حسين حمايل موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين.

وقال حمايل - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) - "نثمن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين".

وأكد أن الوضع الكارثي في غزة بحاجة إلى قرارات على مستوى التصعيد الجاري، حيث يرتكب جيش الاحتلال الجرائم ويقصف المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الغطاء السياسي لمواصلة ارتكاب الجرائم في غزة.

وكان حمايل قد أعلن في وقت سابق أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ويرفض أي حديث عن التهجير القسري، لافتا إلى أن الحلول والنظريات الأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأي طرف.