بايدن: إسرائيل تفقد الدعم عالميًا لحربها ضد حماس.. وأقترح على نتنياهو إجراء تغيير حكومي

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في جميع أنحاء العالم لحربها ضد حركة حماس، والتي بدأت بعد الهجمات التي شنتها الحركة ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

وجدد بايدن دعمه لإسرائيل خلال الحرب، وقال لمجموعة من المانحين في حفل لجمع التبرعات في واشنطن العاصمة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه أن يعمل على تعزيز وتغيير حكومته من أجل إيجاد حل طويل الأمد للصراع، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال بايدن، في إشارة إلى نتنياهو: "على بيبي اتخاذ قرار صعب"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "لا تريد حل الدولتين".

وأكد بايدن، خلال الحفل، دعمه لإسرائيل وموقفه ضد معاداة السامية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، قائلا "إن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيًا".

وكان بايدن قد وصف أمس الإثنين التزامه تجاه إسرائيل بأنه "لا يتزعزع"، لكنه أضاف، "عليهم أن يكونوا حذرين، إن الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

وفي حين دعم البيت الأبيض الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، فإنه أكد بشكل متزايد على المخاوف بشأن الخسائر البشرية في غزة والحاجة إلى المساعدات الإنسانية، كما أوضح دعمه لحل الدولتين، وهو المفهوم الذي دافع عنه بايدن منذ فترة طويلة.

ومن ناحية أخرى، أكد مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بأفراد عائلات الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس الأربعاء.

وبحسب المسؤول الأمريكي، يعقد الاجتماع في البيت الأبيض ولم يحدد المسؤول أي فرد من أفراد الأسرة سيشارك فيه.

وأطلق حتى الآن، سراح 4 من الرهائن الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس خلال الهجمات التي شنتها الحركة في 7 أكتوبرعلى إسرائيل.

وأطلق سراح ليات أتسيلي، وهي أمريكية إسرائيلية، وأبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات الشهر الماضي خلال وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس. وقبل ذلك، تم إطلاق سراح أم أمريكية وابنتها.