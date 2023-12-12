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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى لطفي وثنائي المنتخب في القائمة المختصرة للأفضل عالميا بالكرة الشاطئية

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
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تواجد مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الشاطئية في القائمة المختصرة لأفضل 20 مدربًا على مستوى العالم لعام ٢٠٢٣.

كما اختير الثنائي حسان محمد ومحمد السيد لاعبا المنتخب ضمن القائمة المختصرة لأفضل ٥٠ لاعب.

وحقق المنتخب المصري نتائج جيدة منذ تولى لطفى منصب المدير الفنى للفريق، أهمها الحصول على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في موزمبيق العام الماضى.

كما حقق الفراعنة الصعود إلى بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل لأول مرة في تاريخ الكرة الشاطئية، وقبلها حصل على بطولة كأس كازابلانكا بالمغرب، وحصل المنتخب المصري على لقب بطولة كأس العرب التى أقيمت في السعودية قبل عدة أشهر.

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منتخب الشاطئية الأفضل فى أفريقيا