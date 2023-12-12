الانتخابات الرئاسية 2024.. اللجنة العامة للانتخابات تشيد بالإقبال الجماهيري بالشهداء

أكد المستشار صلاح أبو الفتوح الوزة رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمركز ومدينة الشهداء، أن العملية الانتخابية بالمركز والمدينة تجري على قدم وساق وسط إقبال كبير جداً وغير مسبوق.

وأشاد الوزة خلال متابعته لسير العملية الانتخابية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية والجهات التنفيذية بالشهداء وخاصة في الأوقات التي تشهد تزاحماً كبيراً أثناء التصويت.

كما أكد الوزة أن اللجنة العامة بالمركز والمدينة تشمل 50 لجنة فرعية بإجمالي عدد أصوات 218 ألف و 202 صوت انتخابي.

وأثنى المستشار محمد القصاص عضو اللجنة على الجهود المبذولة من قبل الجهات التنفيذية برئاسة طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء ونوابه ومعاونيه الذين يقومون بتذليل جميع العقبات مما ساعد على سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على مدار أيام الاقتراع الثلاثة.

وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.