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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة حاشدة للعاملين بمياه المنوفية للمشاركة في التصويت| صور

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية برئاسة المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب مسيرة حاشدة للعاملين بالشركة بمدينتى شبين الكوم والشهداء  للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

شارك في المسيرة قيادات الشركة والعاملين بها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتى انطلقت ايام 10و11و12 من الشهر الجاري والتى تنتهى اليوم.

وأكد نجيب، على ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها اهمية كبيرة باعتبارها ركيزة اساسية لنظام ديمقراطي واحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية وايصال رسالة للعالم أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة .

وعلى هامش ذلك،اجتمع نجيب مع قيادات فرع الشركة بالشهداء بحضور عدد من قيادات الشركة والاجتماع بمديرى الإدارات المختلفة،للوقوف على مستوى الآداء للخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزيه العمليات وانتظام العمل داخل الفرع

ياتى ذلك فى اطار سعى الشركة للقضاء على المشكلات التي قد تؤثر على كفاءه الخدمة المقدمة للمواطنين والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدوله في البنية التحتية والوصول الى المستوى الجوده الافضل فنيا واداريا من اجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

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