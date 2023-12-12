بالصور.. قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات المختلفة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي تشهد تنافسا بين أربعة مرشحين في عرس ديمقراطي، يمثلون تنوعا سياسيا، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وبعد الانتهاء من عملية التصويت كل في لجنته الانتخابية التابع لها، أشاد قيادات المديريات بإقبال المواطنين على التصويت وهو ما يعكس الاهتمام بالشأن العام، والإيمان بأهمية وضرورة المشاركة الإيجابية لكل أطياف المجتمع في الانتخابات الرئاسية، داعين المواطنين لاستخدام حقهم الذي بالتصويت في الانتخابات والذي كفله لهم الدستور والقانون.

والقيادات الذين قاموا بالتصويت هم، خالد لطفى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء، د. عماد عبدالفتاح وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الاقصر، محمد يوسف الراوى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا، وجيه عبدالله، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الفيوم، صلاح حفناوى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، خالد رمضان وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسكندرية، داليا عثمان

وكيل مديريه التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة، عصام الحناوي بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، إبراهيم الطوخي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية، فتحيه الديب مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، سهير مكى بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسوان، هشام عبدالله وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الاقصر، عبير عبد العاطي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية.

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