بوتين يدشن غواصتين نوويتين جديدتين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل زيادة قوتها البحرية، وتعزيز انتشارها البحري في جميع المناطق الاستراتيجية بالمياه الدولية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن بوتين قوله، خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين، "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك": إن الغواصات النووية المتعددة الأغراض من فئة "ياسن إم"، تمتلك أسلحة هائلة، وهي مجهزة بصواريخ دقيقة بعيدة المدى، يمكنها ضرب الأهداف فوق الماء، والمنشآت الساحلية، وأعلن بوتين أنهما ستدخلان قريبًا الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ، وأكد أن هاتين الغواصتين لا مثيل لهما في فئتهما بالعالم.

وأضاف بوتين: "تمتلك الغواصات النووية المتعددة الأغراض من فئة «ياسن إم» أسلحة هائلة، وهي مجهزة بصواريخ طويلة المدى وعالية الدقة، ويمكنها ضرب الأهداف فوق الماء والمنشآت الساحلية".

وتابع: سننفذ بالتأكيد جميع خططنا لبناء الغواصات والسفن، وسنعمل على تعزيز البحرية الروسية كميًا، وقوتنا البحرية في القطب الشمالي، والشرق الأقصى، والبحر الأسود، وبحر البلطيق، وبحر قزوين، وفي أهم المناطق الاستراتيجية لمحيطات العالم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في 5 نوفمبر الماضي، أن الغواصة النووية «الإمبراطور ألكسندر الثالث»، أكملت بنجاح، تجربة إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات «بولافا» من البحر الأبيض.

وذكرت الوزارة: في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة، التي تعمل بالطاقة النووية «الإمبراطور ألكسندر الثالث»، صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع «كورا» (موقع اختبار عسكري) في شبه جزيرة كاماتشكا.

وتعد الغواصة «الإمبراطور ألكسندر الثالث»، الثالثة من مشروع «بوري أ»، وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية. بدأ تطويرها في 18 ديسمبر 2015، وجرى إخراجها من المرفأ في 29 ديسمبر 2022، فيما تم تجهيزها بمجمعات حديثة لأسلحة الصواريخ، والطوربيد، والملاحة، والهندسة الراديوية، والأسلحة الصوتية المائية، وتتميز بقدرة عالية على المناورة والتخفي الصوتي.

أما الغواصة النووية «كراسنويارسك»، فبدأ تطويرها يوم 27 يوليو 2014، وتم إخراجها من المرفأ في 30 يوليو 2021. إذ تنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية، وهي الغواصة الثانية في سلسلة الغواصات النووية المتعددة الأغراض من مشروع «ياسن إم»، وتتمتع بميزات تطوير جديدة بشكل أساسي، حيث تم تحسين قاعدة عناصر أنظمة الأسلحة الإلكترونية الراديوية، وتحديث المعدات والمواد، وفقًا لـ«سبوتنيك».