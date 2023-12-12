المعمل الجنائي يعاين حريق معرض لبيع التوك توك بالوراق

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل معرض لبيع "التوك توك" بالوراق، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الحريق.

وتبين من خلال الفحص المبدئي لآثار الحريق، أن ألسنة النيران اندلعت في عدد من مركبات التوك توك ، وأدى إلي احتراق بعضها، ويرجح أن يكون سبب ماس كهربائى.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة مفادها بنشوب حريق داخل معرض مركبات توك توك بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق