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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. طلاب جنوب الوادي الأهلية يلبون نداء الوطن

طلاب جامعة جنوب الوادي
طلاب جامعة جنوب الوادي
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تقدم اليوم جميع مديري البرامج  بجامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، مسيرة حاشدة بتوجيهات من الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى الاهلية ضمت أعضاء هيئة التدريس، وطلاب وطالبات الكلية، للمشاركة  بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ أمام لجنة الوافدين" لتلبية نداء الوطن.

 وحرصت رعاية الطلاب بالجامعة الأهلية تنظيم الطلاب من أجل تيسير العملية الانتخابية.

من جانبه أكد جميع مديري البرامج والدكاترة والعاملين علي  أهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتبار المشاركة حق دستوري لكل مواطن مشدين بالأقبال التاريخي من جانب طلاب جامعة جنوب الوادي الاهلية للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس وعى الطلاب بخطوة المرحلة الراهنة التى تتطلب الوقوف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية لاستكمال جهود بناء الجمهورية الجديدة.

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