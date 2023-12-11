وسائل الإعلام العالمية تبرز الإقبال الكبير من المصريين على الانتخابات الرئاسية 2024

أبرزت وكالات الأنباء والصحف العالمية الإقبال الكبير من جانب المواطنين المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي هذا الإطار، رصدت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية الإقبال الكبير من الناخبين المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوكالة أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها اليوم الاثنين، في اليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث احتشد المواطنون المصريون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في ذلك الاستحقاق الانتخابي.

وفي فرنسا.. أبرزت صحيفة "لوموند" عملية التصويت للانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أشارت في مقال لها إلى توافد المصريين إلى صناديق الاقتراع أيام للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما رصدت صحيفة "لوفيجارو" عملية فتح مراكز الاقتراع أمس الأحد في الساعة التاسعة صباحا لإجراء انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام.. مشيرة إلى أنه يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات التي يتنافس فيها المرشحون: عبد الفتاح السيسي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

بدورها، أبرزت قناة (فرانس 24) الإخبارية عملية الاقتراع، مشيرة إلى تواجد أعداد كبيرة من المواطنين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

من ناحيتها، سلطت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الضوء على الإقبال الكبير من المصريين على مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن العملية تسير بسلاسة، ولوحظ اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية منذ بدء عملية التصويت.

ونقلت وكالة (شينخوا) عن عدد من الناخبين المشاركين في التصويت أنهم يقدرون فرصة التصويت في سباق رئاسي لرسم مستقبل البلاد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات كبيرة.

وأكد الناخبون - وفقا لـ"شينخوا" - أنهم بحاجة إلى الاصطفاف والدفاع عن الوطن في مواجهة جميع أنواع التحديات والتهديدات المحتملة، وأنهم يعلقون على من سيتم انتخابه، الآمال للعمل في ترسيخ السلام والاستقرار والأمن.

من ناحيته.. رصد تقرير موقع (نوفا نيوز) الإيطالي، تجمع آلاف الناخبين أمام مراكز الاقتراع خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية على نحو "فاق التوقعات".

ونقل التقرير عن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية المسؤولة عن مراقبة التصويت، قوله إن الإقبال "فاق توقعات" الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن "خمسة ملايين ناخب دخلوا موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على لجانهم الانتخابية"، مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله "منذ انتخابات 2014، العام الذي رصدنا فيه دخول 1.4 مليون شخص".

وأبرز التقرير تأكيد المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت سلسلة من الشكاوى بشأن بطء عملية الاقتراع في بعض اللجان بسبب "الإقبال الكبير".

ولفت التقرير إلى أنه يحق لنحو 67 مليون مصري التعبير عن إرادتهم في العملية الانتخابية التي تستمر حتى التاسعة من مساء غد الثلاثاء.

ونوهت إلى أنه يتنافس أربعة مرشحين في الانتخابات هم: المرشح عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

من ناحيتها، ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأسترالية أن الأغاني الوطنية ترددت مع افتتاح مراكز الاقتراع في القاهرة وجميع المحافظات المصرية حيث يتوافد الناخبون لمدة ثلاثة أيام لاختيار رئيس البلاد، ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر الجاري.

أما موقع (أفريكا نيوز) الأفريقي فأبرز عملية فتح مراكز الاقتراع في مواعيدها المقررة، وتجمع الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

بدورها، أبرزت صحيفة (دون) الباكستانية آراء بعض الناخبين في الانتخابات التي شهدت إقبالا كبيرا، حيث توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وسط إقبال كبير يعكس حرص المصريين على المشاركة الإيجابية.

وقالت ناخبة في الخمسينيات من عمرها، وفقا للصحيفة: "نحن بحاجة إلى شخص قادر على التعامل مع ما يحدث على الحدود"، في إشارة إلى الأوضاع بقطاع غزة.