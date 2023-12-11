ads
الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تحصد 6 ميداليات ذهبية في بطولة ألعاب القوى لذوي الهمم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصد منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم أكبر عدد من الميداليات في بطولة ألعاب القوى للجامعات "دورة الشهيد الرفاعى" الـ 51، بواقع 6 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

جاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


وجاءت النتائج واسماء الابطال كالتالي:
١-خالد ربيع مركز أول 100متر 
٢-محمد احمد عبد العزيز مركز اول  100متر
٣-شهد علاء مركز اول  100متر
٤-مريم نبيل مركز اول  200متر
*-محمد احمد عبد العزيز مركز اول  200متر
٦-خالد ربيع مركز اول  وثب طويل 
٧-محمود محمد شفيق مركز ثاني  100 متر 
*-صبري خالد الهادي مركز ثاني  400 متر 
٩-شهد علاء مركز ثاني  200 متر
١٠-اسماء خضر مركز ثاني  200 متر
١١-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني  قذف القرص 
١٢-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني  دفع الجلة
١٣-شهنده ابراهيم مركز ثاني  دفع الجلة
١٤-شهنده ابراهيم مركز ثاني  رمي الرمح 
١٥-مريم نبيل مركز ثالث  100 متر 
١٦-اسماء خضر مركز ثالث  100 متر 
١٧-احمد مؤمن مركز ثالث  100 متر 
١٨-محمود حمدي مركز ثالث  وثب طويل 
١٩-محمود محمد شفيق مركز ثالث  دفع الجلة
٢٠-كريم عادل مركز ثالث  دفع الجله
٢١-يوسف جمال مركز ثالث  قذف القرص 
٢٢-يوسف جمال مركز ثالث رمي الرمح 
٢٣-احمد مؤمن مركز ثالث  200 متر


جاءت المشاركة  تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، ومحمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة النشاط الرياض جامعة حلوان شئون التعليم والطلاب