جامعة حلوان تحصد 6 ميداليات ذهبية في بطولة ألعاب القوى لذوي الهمم

حصد منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم أكبر عدد من الميداليات في بطولة ألعاب القوى للجامعات "دورة الشهيد الرفاعى" الـ 51، بواقع 6 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

جاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وجاءت النتائج واسماء الابطال كالتالي:

١-خالد ربيع مركز أول 100متر

٢-محمد احمد عبد العزيز مركز اول 100متر

٣-شهد علاء مركز اول 100متر

٤-مريم نبيل مركز اول 200متر

*-محمد احمد عبد العزيز مركز اول 200متر

٦-خالد ربيع مركز اول وثب طويل

٧-محمود محمد شفيق مركز ثاني 100 متر

*-صبري خالد الهادي مركز ثاني 400 متر

٩-شهد علاء مركز ثاني 200 متر

١٠-اسماء خضر مركز ثاني 200 متر

١١-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني قذف القرص

١٢-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني دفع الجلة

١٣-شهنده ابراهيم مركز ثاني دفع الجلة

١٤-شهنده ابراهيم مركز ثاني رمي الرمح

١٥-مريم نبيل مركز ثالث 100 متر

١٦-اسماء خضر مركز ثالث 100 متر

١٧-احمد مؤمن مركز ثالث 100 متر

١٨-محمود حمدي مركز ثالث وثب طويل

١٩-محمود محمد شفيق مركز ثالث دفع الجلة

٢٠-كريم عادل مركز ثالث دفع الجله

٢١-يوسف جمال مركز ثالث قذف القرص

٢٢-يوسف جمال مركز ثالث رمي الرمح

٢٣-احمد مؤمن مركز ثالث 200 متر



جاءت المشاركة تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، ومحمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.