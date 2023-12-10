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الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كيلو الطماطم بـ٥ جنيهات في مبادرة "الجدعان ولا جشع التجار".. صور

صور من المبادرة
صور من المبادرة
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بادر شباب منطقة سوق الجبان بمدينة طنطا  بعمل مبادرة شعبية لغلاء الأسعار بعد ارتفاع سعر كيلو الطماطم لـ ١١ جنيها ونجح أولاد الشامي لتقديم ٢٠٠٠ كيلو طماطم بسعر الكيلو ٥ جنيه وذلك من أجل تقديم خدمة لمساعدة جميع الفئات وسط جشع التجار وبيع سعر الطماطم اجتهادياً

وأكد هاني الشامي المسئول عن المبادرة أن المبادرة شارك فيها كل اشقائي ومستمرون في تقديم مبادرة شعبية في كل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن

مبيناً أن المبادرة وصلت لـ ١٠٠ قفص طماطم بـ ٢٠٠٠ كيلو وسعر الكيلو ٥ جنيهات مساهمة لنا في عمل الخير والتواصل مع كل الأطياف ولحرصنا الشديد لمحاربة جشع التجار

وشهدت المبادرة المئات من الناس المقبلين علي شراء الطماطم وسط فرح وتهليل وتصفيق   

وأكد المواطنين  المواطنين أن هذه المبادرة إذا تمت في كل مكان علي اغلب السلع التي تشهد غلاء سوف تختفي صورة الجشع والإبتزاز للناس.

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