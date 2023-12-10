كيلو الطماطم بـ٥ جنيهات في مبادرة "الجدعان ولا جشع التجار".. صور

بادر شباب منطقة سوق الجبان بمدينة طنطا بعمل مبادرة شعبية لغلاء الأسعار بعد ارتفاع سعر كيلو الطماطم لـ ١١ جنيها ونجح أولاد الشامي لتقديم ٢٠٠٠ كيلو طماطم بسعر الكيلو ٥ جنيه وذلك من أجل تقديم خدمة لمساعدة جميع الفئات وسط جشع التجار وبيع سعر الطماطم اجتهادياً

وأكد هاني الشامي المسئول عن المبادرة أن المبادرة شارك فيها كل اشقائي ومستمرون في تقديم مبادرة شعبية في كل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن

مبيناً أن المبادرة وصلت لـ ١٠٠ قفص طماطم بـ ٢٠٠٠ كيلو وسعر الكيلو ٥ جنيهات مساهمة لنا في عمل الخير والتواصل مع كل الأطياف ولحرصنا الشديد لمحاربة جشع التجار

وشهدت المبادرة المئات من الناس المقبلين علي شراء الطماطم وسط فرح وتهليل وتصفيق

وأكد المواطنين المواطنين أن هذه المبادرة إذا تمت في كل مكان علي اغلب السلع التي تشهد غلاء سوف تختفي صورة الجشع والإبتزاز للناس.

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