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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد فقرات أنشطة بمدرسة الأمل الرسمية لغات

جانب من استقبال المحافظ
جانب من استقبال المحافظ
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تفقد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، أنشطة طلابية بمدرسة الأمل الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء، بحضور الدكتورة المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواءأحمد الأسكندراني السكرتير العام ، ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ، ودينا الحسيني مديرة المدرسة.

وخلال الزيارة استقبل الطلاب والطالبات المحافظ بالأغاني الوطنية وفقرات من فن التعبير الحركي تمثل التراث المصري المتنوع، كما استمع لفقرة غنائية من تأليف كورال المدرسة بعنوان " ياأهل بلدنا " أشاد بها المحافظ بها وبالمواهب الفنية المتنوعة لهم.

وفي ختام الزيارة ثمن وكيل الوزارة زيارة المحافظ وحضوره فعاليات الأنشطة في أول أيام الانتخابات الرئاسية التي تنعقد اليوم وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

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اللواء الدكتور خالد فودة مدرسة الأمل الرسمية لغات طور سيناء الأنشطة الطلابية