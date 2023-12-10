عاشور وعودة أبرز المرشحين لقيادة المقاولون خلفا لشوقي غريب

يفاضل مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح بين مجموعة من المدربين المصريين لتولي القيادة الفنية لفريق ذئاب الجبل بعد توجيه الشكر لشوقي غريب بسبب سوء نتائج الذئاب وعدم تحقيق أى انتصار منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم .

ودخل علي عاشور كابتن وقائد الذئاب في العصر الذهبي ضمن الاسماء المرشحة لتولى القيادة الفنية وسبق لعلي عاشور قيادة العديد من الفرق سواء مصرية او عربية وتولى عاشور من قبل تدريب كيما اسوان وبتروجيت والمقاصة والجزيرة الاماراتي واهلى طرابلس والجبلين السعودي.

ويقود حالياً فريق الهلال بمطروح أحد اندية الدورى الممتاز ب

كذلك دخل محمد عودة ضمن المرشحين بقوة لقيادة الذئاب ويعد محمد عودة الابن البار للمقاولون العرب وسبق له قيادة الذئاب أكثر من مرة وحقق نتائج ايجابية مع المقاولون العرب ويرتبط عودة حالياً بعقد مع فريق الهلال الليبي وحقق مع الفريق الليبي نتائج مميزة سواء في الدورى أو بطولة الكونفيدرالية .

جدير بالذكر ان إدارة المقاولون وجهت الشكر للكابتن شوقي غريب بسبب سوء النتائج وتم منح طلعت محرم المدرب المساعد القيام بصلاحيات المدير الفنى لحين الاتفاق على المدرب الجديد.