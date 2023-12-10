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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أمانتا التدريب والتثقيف والقاهرة الجديدة بمصر أكتوبر تحتشدان للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أمانة التدريب والتثقيف
أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر
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احتشدت أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر وأمانة القاهرة الجديدة، برئاسة الدكتورة دعاء زهران، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم القانوني والدستوري، التي انطلقت صباح اليوم ولمدة 3 أيام.

وأكدت الدكتورة دعاء زهران، أهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى هذا التوقيت الهام لتوصيل رسالة للعالم بمدى وعى الشعب المصرى وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة، ولاختيار من يقوم سفينة الوطن خلال الفترة القادمة.

وناشدت زهران، الشعب المصري للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب وطنى بنص دستور مصر، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، لدعم أمن واستقرار الوطن.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهم (10-11-12) ديمسبر 2023، وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9صباحا وتستمر حتى الساعة 9 مساء، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

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