زمالك 2005 يفوز على الأهلي بركلات الترجيح

‎فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على الأهلي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة.

أحرز ركلات الزمالك كل من ، أنس وائل، وأحمد مجدي، ومحمد السيد، ويوسف أحمد حسن.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط : يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم : عمار ياسر.

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، و محمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد للعلاج الطبيعي، ومحمد سيد عاملاً للمهمات.