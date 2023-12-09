محافظ الشرقية يؤكد جاهزية المقار لاستقبال الناخبين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أراهن على وعي المواطن الشرقاوي وحرصه على المشاركه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المُقرر أن تنطلق غداً وتستمر على مدار 3 أيام وذلك للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستكمالاً لمسيرة التنميه والبناء التي تشهدها البلاد لتوفير حياه افضل للمواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال لقائه برؤساء مراكز ومدن بلبيس وأبو حماد ومشتول السوق والقرين ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم ، وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والوقوف على الإستعدادات النهائية بالمقار الإنتخابية وجاهزيتها لإستقبال الناخبين بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة أن يمثل العرس الديموقراطي القادم احتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة وذلك من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

أكد محافظ الشرقية على أهمية تشجيع المواطنين علي النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة لنرسل رسالة لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكاً ديموقراطياً على أرض الواقع ويسعي أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستوري والقانوني في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ولتكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ انه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإستقبال لإنتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المُقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 م حيث يبلغ اجمالي عدد الناخبين 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.