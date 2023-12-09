الانتخابات الرئاسية 2024.. الصور الأولى من داخل اللجان بطور سيناء

تنطلق غدًا الأحد أولى أيام العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها لمدة 3 أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ورصدت “البوابة نيوز” الصور الأولى من داخل اللجان في العاصمة طور سيناء، خلال متابعة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، للاستعدادات النهائية للمقرات الانتخابية واللجان، ويبلغ عدد لجان العاصمة 13 لجنة أساسية (7 ذكور، و6 إناث)، بإجمالي 38779 ناخبًا، بالإضافة إلى لجنة واحدة للمغتربين، موزعين كالتالي: لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية 3 لجان وبالمثل مدرسة علي مبارك الابتدائية ومدرسة الشهيد عمرو شكري، بينما مدرسة بدر الابتدائية يوجد بها لجنتين ولجنة مدرسة طه حسين، بجانب لجنة مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي الخاصة بالمغتربين.

ومن المقرر أن يتابع اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، في العاصمة طور سيناء، الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا ولمدة 3 أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزا انتخابيا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منها 31 لجنة أساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبا، تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، و مدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.



كان المحافظ قد وجه خلال متابعته مساء أمس الجمعة، عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بشرم الشيخ، بتقديم جميع أنواع الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم واقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، بالإضافة الي توفير عدد 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها علي الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة الي توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي ، وخط تليفون ارضي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.



وشدد المحافظ علي ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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