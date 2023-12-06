الزمالك يكثف مفاوضاته مع سيراميكا لضم "شكري"

تكثف لجنة الكرة بالزمالك، اتصالاتها مع إدارة سيراميكا كيلوباترا، وذلك من أجل الموافقة على رحيل محمد شكري نجم سيراميكا والذى يلعب في الجبهة اليسري، للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتي مفاوضات الزمالك بالتزامن مع تفاوض النادي مع سبورتنج البرتغالي لتقسيط المديونية للنادي البرتغالي، وذلك من أجل رفع إيقاف قيد الزمالك في الأيام المقبلة.

ويرغب الزمالك في ضم ظهير أيسر سوبر صغير السن، خاصة في ظل اقتراب اعتزال عبدالشافي، وتعرض عبدالله جمعة لإصابات متكرره، وإيقاف فتوح حاليا.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكاس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب السلام بحضور جماهيري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

يقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذى رحل عن الفريق الأبيض مؤخرا بسبب سوء النتائج.