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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"خارجية فلسطين" تكشف سبب إسراع إسرائيل في دفع أهالي غزة لمعبر رفح

قصف غزة
قصف غزة
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في توجيه الضربات العسكرية من خلال الطيران والمدفعية إلى المواطنين المدنيين في قطاع غزة، من أجل إجبارهم على النزوح ناحية الجنوب فقط، وتكديسهم أمام معبر رفح، لفرض مخطط التهجير القسري.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تعلم أن المدة الزمنية التي أتيحت لها لتنفيذ مخططها بدأت في النفاد، وبالتالي عملت على الضغط على المواطنين الفلسطينيين من أجل حشدهم أمام معبر رفح، وفرض الخطة، وكذلك تدمير قطاع غزة بالكامل.

وأشار بيان الخارجية الفلسطينية، إلى أن إسرائيل تقوم بتحويل قطاع غزة إلى ركام متناثر ومواطن غير صالحة للحياة، حتى تعلن فيما بعد أنها تمكنت من تحقيق أهدافها.

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