تفاصيل استعدادات “القابضة للمياه” للانتخابات الرئاسية

الأربعاء 06/ديسمبر/2023 - 02:44 م

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الشركة الراسخ بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وضمان استمراريتها، وسرعة التعامل مع اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات أو المحطات، كما توفر سيارات مياه متنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.

وأكد المهندس، ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع اية مشكلات فى حينه.

وأصدر تعليماتً لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، ويتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقى بلاغات الصرف الصحى بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.