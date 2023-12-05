الكنائس الإنجيلية بالاسماعيلية تنظم ندوة "المشاركة فى الانتخابات واجب وطني "

نظمت الكنائس الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان “المشاركة واجب وطني معا لمستقبل أفضل” وذلك بالكنيسة الإنجيلية بشارع محمد على بمحافظة الإسماعيلية.

شارك بالحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص وتامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية لمركز الإعلام بمنطقة القناة وسيناء ومدحت الحوفي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالإسماعيلية ووفد من بيت العائلة بمحافظة الاسماعيلية وممثلي عن الأوقاف والكنيسة.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ، وكلمة ترحيبية من القس أيمن سامى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالاسماعيلية بالحضور والمشاركين باللقاء ، مضيفا إن مصر حققت انجازات فى شتى المجالات وحافظت على البلاد من العنف والشر على مدي السنوات الماضية.

وأكد “سامي” ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى ويجب المشاركة فى التصويت ،و من حق بلادنا التى تستحق مستقبل أفضل.

في نفس السياق قال الشيخ أشرف السعيد، مدير الوعظ فى الإسماعيلية، إن المشاركة فى الانتخابات تعبير عن الحب لوطننا وتعبير للرئيس عن حبنا له فالوطن أمانة.

وأضاف “ السعيد” خلال كلمته ان المشاركة واجب وطنى وعلينا الاستعداد للانتخابات الرئاسية كجنود تقع عليهم المسؤلية والحفاظ على ما شهدناه جميعا فى عهد الرئيس السيسى.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية تعكس مدى وعي الشعب المصرى علي انه قادر على الاختيار فالرئيس السيسى احتوى جميع طوائف الشعب واتفقت مصر على حبه فمصر بلد الأمن والأمان للعالم كله.

بينما قال القمص بنيامين مزيد، كاهن كنيسة الأنبا بيشوى فى الإسماعيلية، إن العمل الإيجابي يكون من عمق الإيمان فالله يعلم أن الإنسان قام بواجبه ولا بد أن نؤدى الأمانة نحو الله ونحو الوطن، ودعا الحضور للنزول والمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية .

وأضاف “مزيد” ان بلدنا مصر تواجه تحديات كبيرة ولابد أن نقف خلف القيادة السياسية كتف فى كتف من أجل بلادنا.

وقال الدكتور أحمد جمال خطاب، أستاذ الاقتصاد السياسى بكلية التجارة جامعة قناة السويس، إن المشاركة السياسية تبدأ بمرحلة أولى وهى الاهتمام السياسى ثم مرحلة المعرفة ثم مرحلة التصويت والتأثير المباشر فى القرار السياسى ثم المرحلة الرابعة وهى المطالب السياسية المشروعة، موضحا أن المشاركة السياسية تتويج لفكرة الحق والواجب فى أن واحد.

واضاف “خطاب ” ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وأن مصر على مدار السنوات الماضية مرت بالعديد من التحديات والصعوبات ولكنها تسير وفقا لرؤى ثابتة وهى رؤية مصر 2030

واشار الى أن الدولة سعت من أجل إعادة بناء الدولة المصرية فقد رسمت مسار للتنمية المستدامة يتمثل فى بناء الإنسان مع بناء الأوطان.