ميرفت أمين ولبلبة وروجينا وداليا البحيري في عزاء أشرف عبدالغفور

حرصت مجموعة من الفنانات على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والمقام الآن بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في حضور نجلته الفنانة ريهام عبدالغفور وأسرته.

كان من بين الحضور: ميرفت أمين، ولبلبة، وداليا البحيري، ومروة عبدالمنعم، ودنيا عبدالعزيز، وماجدة زكي، وإيمان العاصي، ولقاء سويدان، وروجينا، وفيفي عبده، وألفت عمر، وفيدرا، وآخرون.

رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز 81 عاما، إثر حادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وشُيعت جنازته ظهر أمس الإثنين بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم: إلهام شاهين، والدكتور أشرف زكي، وأحمد بدير، ومحمد أبو داوود، ومحمد علي رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، وفتوح أحمد، ومحمد الصاوي، وعمرو محمود ياسين، والإعلامي عمرو الليثي، وبسمة، وروجينا، وحمزة العيلي، وإيهاب فهمي، وداليا البحيري، ولقاء سويدان، ودنيا سمير غانم، وبشرى، وشيرين، وماجدة زكي وآخرون.

ولد الفنان أشرف عبدالغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح، قسم تمثيل، عام 1963م، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية ، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

اشتهر الراحل بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي «محمد رسول الله»، و«الإمام مالك»، وتجسيده لشخصية «سعيد بن جبير» في مسلسل «عظماء في التاريخ»، وشخصية الخليفة العباسي «موسى الهادي» في مسلسل «مسلسل هارون الرشيد»، ودور سلطان العلماء العز بن عبدالسلام في مسلسل «أئمة الهدى».

لبلبة

ميرفت أمين

ماجدة زكي

داليا البحيري

إيمان العاصي

دنيا عبدالعزيز

لقاء سويدان

روجينا