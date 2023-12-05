حملة السيسي تستقبل وفدًا من الشباب

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من الشباب برئاسة النائب أحمد فتحي.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، وقال إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بملف الشباب على كافة المستويات سواء من ناحية التمكين والتأهيل، فعلى مدار عشر سنوات حقق انجازات كبيرة في كل المجالات، لا يوجد مكان في مصر ليس به إنجاز، فضلا عن مواقفه القوية فيما يخص الأمن القومي المصري.

من جانبه، ثمن الوفد اهتمام المرشح الرئاسي بالشباب، مشيدين بأن هيكل الحملة من الشباب، وأضاف الوفد أنهم يحرصون على توعية الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وان هذا واجب وطني، ليستكمل المرشح الرئاسي مسيرته التنموية وتوفير تمكين أكبر للشباب.