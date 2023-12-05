الدولار يرتفع لأعلى مستوى قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية

استعاد الدولار بعض مكاسبه، الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسية، قبيل موجة من بيانات التوظيف التي قد تقلب توقعات المستثمرين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وتلقى اليورو ضربة مبكرة بسبب تعليقات لعضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، التي قالت في مقابلة مع وكالة رويترز إن رفع أسعار الفائدة غير مطروح على الطاولة، نظرا للانخفاض "الملحوظ" في التضخم.

أما عملة بتكوين فاستقرت بالقرب من أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي عند 42 ألف دولار تقريبا وسط انخفاض الدولار في الأسابيع الأخيرة الذي جعل النقد من الأصول عالية المخاطر.