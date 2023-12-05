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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الصورة المأساوية في غزة وصلت كل أرجاء العالم

هيثم أبو سعيد
هيثم أبو سعيد
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أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن الصورة المأساوية في قطاع غزة وصلت إلى كل أرجاء العالم والمنظمات الأممية، مطالبا اللجان والهيئات الدولية بأن تبذل المزيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة، متابعا أن المحاكم الدولية بدأت إجراءاتها القانونية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان على أنه يجب العمل على تثبيت الهدن الإنسانية في قطاع غزة.

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