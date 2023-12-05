البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الصورة المأساوية في غزة وصلت كل أرجاء العالم

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن الصورة المأساوية في قطاع غزة وصلت إلى كل أرجاء العالم والمنظمات الأممية، مطالبا اللجان والهيئات الدولية بأن تبذل المزيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة، متابعا أن المحاكم الدولية بدأت إجراءاتها القانونية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان على أنه يجب العمل على تثبيت الهدن الإنسانية في قطاع غزة.