زوجة روسية والجنسية و15 ألف دولار.. تفاصيل قرارات موسكو الجديدة لمحاربة العنوسة

أعلن البرلمان الروسي أنه يناقش قريبا مشروع قانون يمنح مبلغ 15 ألف دولار لكل مهاجر يتزوج من مواطنة روسية.

ويهدف هذا القانون لمحاربة ظاهرة العنوسة في روسيا حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة أن عددا كبيرا من البنات في روسيا لا يحصلن على أزواج رغم أنهن لا يشترط أي شروط تعجيزية للزواج طبقا للعادات والتقاليد الروسية.

ومن المعروف أن بنات روسيا يتمتعن بالجمال وبالتالي فإن هذا القانون سيمكن عدد كبير من الشباب من الحصول على الجنسية الروسية بسرعة في حالة الزواج من روسية وستمنحهم الحكومة أيضا مبلغ 15 ألف دولار ليبدأوا حياتهم.

وقد تناقلت عدة مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر الذي يطلب شبابا من مختلف أنحاء العالم للزواج من فتيات روسيا.

ويؤكد الخبر أن الحكومة الروسية ترغب في زيادة النسل في روسيا وتشجع زواج الشباب الأجانب من البنات الروسيات.