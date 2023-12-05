الخارجية الأمريكية: الوضع في أوكرانيا صعب ودعم كييف سينتهي قريبا جدًا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر الوضع في أوكرانيا صعبا، وأن الأموال المخصصة في الإدارة الأمريكية لدعم كييف ستنتهي "قريبا جدا".

وقال ميلر للصحفيين في مؤتمر صحفي: "الوضع في ساحة المعركة صعب بالتأكيد، أما بالنسبة لطلب التمويل الإضافي، فنحن قلقون تماما من نفاد مخزون الأموال".

وأشار ميلر إلى أن أكثر من 97% من المبلغ الإجمالي قد تم إنفاقه بالفعل من الأموال التي خصصها الكونجرس الأمريكي في الأصل للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد ميلر أنه بحلول منتصف نوفمبر الماضي، استخدم البنتاجون 97% من المخصصات المتفق عليها سابقا لأوكرانيا، وكانت وزارة الخارجية قد أنفقت الأموال بالكامل.

بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.