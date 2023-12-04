يورو 2024.. استخدام كرة ذكية تمنح الحكام رؤية ثلاثية الأبعاد

كشفت الشركة المصنعة للكرة التس سيتم استخدامها في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، عن تقنية جديدة تساعد الحكام في اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن لمسات اليد والتسلل.

وتحتوي الكرة على شريحة إلكترونية صغيرة بداخلها، والتي ستسمح للحكام برؤية صورة ثلاثية الأبعاد للهياكل العظمية للاعبين.

وتمنح هذه التقنية الحكام رؤى جديدة حول كيفية اصطدام الكرة بجسم اللاعب، مما سيساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن ما إذا كانت لمسة اليد أو التسلل قد حدث أم لا.

وقالت الشركة المصنعة إن الكرة "ستمنح الحكام رؤية لا مثيل لها للأحداث على أرض الملعب"، مضيفة أنها "تُعد قفزة كبيرة في مجال التكنولوجيا الرياضية".

وتأتي هذه التقنية في أعقاب استخدام نظام التسلل شبه التلقائي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وساعد النظام في تسريع عملية اتخاذ قرارات التسلل، ولكنه لا يزال يعتمد على الكاميرات وتتبع الأطراف فقط.

وتوفر تقنية الكرة الذكية رؤية أكثر تفصيلاً، مما قد يساعد في تقليل الأخطاء في القرارات المتعلقة بلمسات اليد والتسلل.