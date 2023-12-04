لأول مرة بمصر.. إجراء إصلاح انسداد بالمرئ لطفلة عمرها 4 أيام بـ«أحمد ماهر التعليمي»

فى سابقة هي الأولى من نوعها داخل المستشفيات المصرية، وكعادة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى السبق والريادة لتطبيق أحدث التقنيات العلمية داخل وحداتها، نجح فريق جراحى بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي فى إجراء اجراء اصلاح انسداد بالمرئ طويل المسافة لطفلة عمرها 4 أيام ووزنه 2.7 كجم عن طريق منظار الصدر الجراحي.

أوضح الدكتور هانى أمبابى، مدير مستشفى احمد ماهر والجمهورية التعليمى، أنه تم استقبال الطفلة “عائشة” عن طريق تحويل من الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، وهى تعاني من انسداد كامل بالمرئ، وعلى الفور تم حجز الطفلة برعاية جراحة حديثي الولادة بمستشفى الجمهورية التعليمي التابعة لمستشفي احمد ماهر التعليمي، وتم تحضير الطفلة لاجراء الجراحة، حيث تم عمل استكشاف للصدر وتبين ان مسافة عدم تكوين المرئ من النوع طويل المسافة، وتم اجراء الجراحة وتوصيل المرئ عن طريق منظار الصدر الجراحي،

وأوضح امبابى، إن العملية الجراحية استغرقت 75 دقيقة، وتم خروج الطفلة من العمليات ومتابعتها بعد الجراحة بقسم رعاية الأطفال حتى استقرت وخرجت بسلام.

واضاف مدير المستشفى، أن إجراء مثل هذه الجراحات المتقدمة وفر علي المريض جراحات أصعب ولها مضاعفات أكبر مثل زرع المرئ وعمل فتحة للمرئ على الجلد أوعمل فتحة للمعدة على الجلد، وهذا يضاف إلى إنجازات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ويعد من أوجه الاستغلال الأمثل للموارد، بعد افتتاح قسم رعاية جراحة الاطفال ورعاية جراحة الاطفال المبتسرين بمستشفي الجمهورية التعليمي، وكذلك توريد مناظير اطفال حديثة لقسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

تم اجراء العملية بواسطة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى برئاسة ا.د هانى الامبابي زميل جراحة الأطفال ومدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومعاونة الدكتور أحمد مليحة أخصائى جراحة الأطفال، والدكتور طارق حسام استشارى التخدير، وطاقم تمريض العمليات، وطاقم رعاية جراحة الأطفال برئاسة الدكتورة بسنت صلاح وأعضاء هيئة التمريض.

من ناحية أخرى كشف هانى امبابى، عن استحداث بعض الأقسام والوحدات المتخصصة فى مستشفى الجمهورية، وذلك وفق توجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تم افتتاح وحدة رعاية جراحة الاطفال ورعاية جراحة حديثى الولادة بمستشفى الجمهورية، كما تم افتتاح وحدة لخدمة أورام الاطفال والتى تخدم مرضى أورام الاطفال من اللوكيميا والليمفوما واورام الدم وكذلك افتتاح خدمة امراض الدم والعلاج على نفقة الدولة.