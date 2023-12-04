الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا‎.‎

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، أكد خلالها ضرورة طي صفحة مباراة يانج أفريكانز، والتركيز الشديد ‏قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.