هدد مسيرته الكروية.. القصة الكاملة لإخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل حسين الشحات بكالفة مالية بلغت نحو 10 آلاف جنيه، وذلك في البلاغ المقدم ضدده إثر واقعة اعتدائه علي اللاعب المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت الموسم الماضي، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفرغت جهات التحقيق 4 فيديوهات قدمت إليها على أسطوانات من محامي محمد الشيبي لفحصها والتأكد من صحتها.

وفي وقت سابق كشف محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز تفاصيل الأزمة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد المباراة التي جمعتهما، على ملعب الدفاع الجوي في الدوري الممتاز، وقام حسين الشحات بالاعتداء عليه بالضرب بالقلم على وجه اللاعب المغربي قبل أن يعتذر بعد نهاية المباراة.

وكتب الشيبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: تعرضت إلى سب وشتم أمي وأبي في مباراة السوبر بالإمارات ومباراة اليوم مع مضايقات وضرب في المباراتين.

وأكد: قبل واقعة اليوم وقبل الصفع، كان في تهديد بكسر قدمي، حيث قال لي "لو كنت بدأت الماتش كنت كسرت رجلك..!"

وأوضح: وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، كان ممكن وسهل جدا، أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر، لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة.

وتابع: حتى فيديو "الصلح" كان أمام صحفيين وجاء بطلب من الطرف الآخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع.