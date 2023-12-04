14 ديسمبر.. دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان ” اللغة العربية.. الهوية والانتماء”، والتى ينظمها مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د.أشرف قادوس.

تقام الندوة في إطار احتفال الدار باليوم العالمي للغة العربية وذلك في تمام الثانية عشر من ظهر الخميس ١٤ ديسمبر الجاري في مقر دار الكتب بكورنيش النيل.

يدير الندوة الدكتور أحمد لطفي ويتحدث فيها كل من: د.أحمد فؤاد باشا، د.أحمد عفيفي، و د.عبد الكريم جبل.

الجدير بالذكر ان يوم 18 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للغة العربية، ويرجع ذلك إلى صدور قرار من الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1973 باعتبار اللغة العربية واحدة من ضمن اللغات الرسمية في العالم.