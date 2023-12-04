إصابة 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال القدس

أصيب 15 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أربعة بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم "قلنديا" وبلدة "كفر عقب" شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، بأن 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح خطيرة، ونُقلوا على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأضافت "كما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، وشاب بشظايا رصاص في الصدر والوجه، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين، وثلاثة آخرون جراء تعرضهم للضرب المبرح، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

وفي نفس السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مقر محافظة القدس في مخيم قلنديا، وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار.