الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية

انهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة السعودية المرتقبة لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر الحالي.

وحدد الأهلي يوم 11 ديسمبر الحالي موعدا للسفر إلي السعودية استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 من الشهر ذاته.

أكد مصدر داخل الأهلي، احتمالية خروج أحمد عبد القادر لاعب الفريق من قائمة مونديال الأندية التي سيتم إرسالها اليوم بشكل رسمي.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، أن رؤية كولر الفنية ستكون كلمة السر في استبعاد أحمد عبد القادر من مونديال الأندية.

وأوضح أن هناك اتفاق داخل الجهاز الفني للفريق على استبعاد اللاعب من القائمة النهائية التي سيتم إرسالها اليوم الاثنين.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.