"الإفريقي للتنمية" يقرض الكاميرون 73 مليون يورو لبناء جسر إقليمي

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عن تقديم قرض قيمته 73.44 مليون يورو للكاميرون؛ لبناء جسر يشكل حدودًا طبيعية مع غينيا الاستوائية.

وذكر بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، اليوم /الاثنين/ أن بناء الجسر يأتي في إطار المشروع الإقليمي؛ لتسهيل التجارة والنقل للممر الاقتصادي بين الكاميرون وغينيا الاستوائية والجابون، لافتا إلى أن القرض يتكون من 48.96 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية، والثاني بقيمة 24.48 مليون يورو من صندوق التنمية الإفريقي، نافذة القروض الميسرة لمجموعة البنك.

وأوضح أن الجسر الجديد - الذي يربط الكاميرون وغينيا الاستوائية - يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة لسلسلة لوجستيات النقل على طول الممر بين ياوندي وباتا وليبرفيل، فضلًا عن ظهور مركز لأنشطة الموانئ الصناعية في المنطقة الواقعة بين ميناء المياه العميقة في كريبي (الكاميرون) ونظيره في باتا (غينيا الاستوائية).

وأكد البيان أن المشروع يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين وتقليص وقت السفر وتكاليف الشحن والنقل بين ياوندي وباتا وليبرفيل وخلق الظروف المواتية؛ لتعزيز مركز أنشطة الموانئ الصناعية في نفس المنطقة وتحسين الظروف المعيشية لمختلف فئات السكان، بما في ذلك النساء والشباب.

من جانبه، قال المدير العام للبنك لمنطقة وسط إفريقيا ورئيس المكتب القطري للمؤسسة في الكاميرون سيرج جيسان، "إن البنك الإفريقي للتنمية هو شريك لتطوير البنية التحتية للنقل في وسط إفريقيا بشكل عام، والكاميرون، على وجه الخصوص.. يهدف الدعم الذي تقدمه مؤسستنا، إلى توسيع وصيانة شبكات الطرق الحالية في بلدان المنطقة الإقليمية وتسريع التكامل الإقليمي".

