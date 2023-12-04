بالتزامن مع "كوب 28".. انطلاق منتدى "السعودية الخضراء" في دبي

انطلقت فعاليات منتدى مبادرة "السعودية الخضراء 2023" في نسخته الثالثة، اليوم الاثنين، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28"، تحت شعار "من الطموح إلى العمل" في دبي.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، أنه تم إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء 2023" كأساس لتحقيق طموحات المملكة المناخية، ومنها أن تصبح المملكة المصدر الرئيسي للهيدروجين الأخضر عالميا.

وقال: "إن المملكة مستمرة في تطبيق برامج كفاءة الطاقة وسياساتها ومبادراتها"، لافتا إلى أنه سيتم تطوير مقر صناعي في شرق المملكة، كما تطلق مشروع المسح الجيوغرافي بدءا من العام المقبل وهو من المشروعات القليلة التي تنفذ على الصعيد الوطني بهذا الحجم الواسع.

وأضاف أن مشروع "نيوم" للهيدروجين الأخضر أكمل المرحلة الأولى وحقق استثمارات 8.5 مليار دولار وسينتج 1.2 مليون طن سنويا من الأمنيوم الأخضر، مشيرا إلى أنه يتم تطوير الشراكات الدولية لمزيد من مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة، لدعم طموح تصدير الكهرباء والهيدروجين.

ويأتي المنتدى وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28" بهدف تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات المتنوعة وخاصة المناخية التي يتم تنفيذها حاليا في مختلف أنحاء المملكة.

