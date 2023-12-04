استمرار توافد المصريين على السفارة المصرية بأوتاوا للإدلاء بأصواتهم

توافد عدد كبير من المصريين في كندا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في مقر اللجنة الفرعية بسفارة مصر بأوتاوا، وهو ثالث وآخر أيام التصويت للمصريين بالخارج.

وكشف رئيس اتحاد شباب المصريين في كندا، المهندس وسيم بطرس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن أنه ولليوم الثالث على التوالي ورغم الطقس القاسي وبعد المسافات المصريين في كندا، إلا أن الأسر المصرية يتوافدون ومعهم شباب المصريين من الجيل الثاني والثالث للإدلاء باصواتهم.

وأضاف أن تصويت الأحد، شهد إدلاء مصريين يعيشون في قبرص وأمريكا كانوا في زيارات أسرية وعمل واستطاعوا الإدلاء باصواتهم في كندا، كما أكد بطرس أن التسهيلات التي تقدمها السفارة في أوتاوا بقيادة السفير أحمد حافظ تلقى إشادة كبيرة من جانب كل المواطنين، لافتا إلى أن سير العملية الانتخابية بدقة والتزام شديد يرفع من معدلات الثقة والشفافية في العملية الإنتخابية.

كانت سفارة مصر فى العاصمة الكندية، أوتاوا، والقنصلية العامة بمونتريال، قد بدأت صباح الأحد، في استقبال الناخبين في اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين بالخارج في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ توافد المصريين من مدينة أوتاوا وبعض المقاطعات الكندية الذين توجهوا منذ مساء السبت إلى مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في التاسعة، وفقا لتعليمات الهيئة العليا للانتخابات.