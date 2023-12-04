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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"أجيال ورا أجيال".. أطفال مصر بالخارج يشاركون أسرهم لحظات التصويت بالانتخابات

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رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفرة كبيرة فى تواجد  الأطفال المصريين مع أسرهم في عملية التصويت لاختيار رئيس مصر المقبل، عبر مئات الصور الواردة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من معظم دول العالم، لرصد تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.

ووصفت التنسيقية المشاركة بأنها رسالة قوية للعالم مليئة بالانتماء والفخر، وكأنها أجيال تسلم أجيال ولذلك حرص الأهالى على اصطحاب أبنائهم لتعليمهم كيفية مشاركتهم في العملية الانتخابية والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

و ترصد الصور تواجد فئات عمرية مختلفة من الأطفال حتي سن المراهقة، ورغم عدم أحقية تصويتهم في الانتخابات الحالية، إلا انهم تواجدوا في محيط اللجان، مشاركين أسرهم في عملية التصويت، ومبديين سعادتهم من المشاركة.
 

التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين