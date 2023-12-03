الانتخابات الرئاسية.. سفارة مصر بالسعودية تمد التصويت لمدة ساعة

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإقبال الكبير الذي شهدته السفارة المصرية في السعودية، من جانب أبناء الجالية المصرية في اللحظات الأخيرة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقررت السفارة مد التصويت لمدة ساعة إضافية لينتهي التصويت في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي بدلًا من التاسعة، وبالفعل أغلقت السفارة أبوابها في نهاية الوقت الإضافي.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.