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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. المصريون في بلجيكا يشيدون بتنظيم انتخابات الرئاسة ويؤكدون حرصهم على المشاركة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
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أبرزت قناة "القاهرة الإخبارية"، توافد أبناء الجالية المصرية في بلجيكا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على  المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديمقراطي.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

الجالية المصرية في بلجيكا الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي