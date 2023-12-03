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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: المصريون بالخارج بعثوا برسالة حاسمة للعالم بدعمهم للدولة المصرية

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود
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أعرب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان عن سعادته الغامرة بالمشاهد الرائعة لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى وهم يرفعون علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام لجان الاقتراع معتبراً هذه المشاهد الرائعة التى ابهرت العالم كله بمثابة دليل قاطع على وعى المصريين بالخارج من ابناء مصر الشرفاء بالرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة.


وأشاد " مسعود " فى بيان له أصدره أليوم بنجاح الحكومة بصفة عامة والهيئة الوطنية للانتخابات بصفة خاصة فى كافة سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم وتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها.
موجهاً التحية لجميع المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم الذين شاركوا فى هذا العرس الديمقراطى مشاهد تدعو للفخر.


وأكد المهندس أمين مسعود أن المصريين بالخارج نجحوا فى أن يبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر موضحاً أن استجابتهم للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصري.

النائب أمين مسعود المصريون بالخارج الانتخابات الرئاسية