الانتخابات الرئاسية.. استمرار تصويت المصريين بقبرص في اليوم الثاني

حرص أبناء الجالية المصرية في قبرص على التوافد إلى مقر السفارة المصرية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، في اليوم الثاني للتصويت؛ وذلك وفقًا لغرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحرص المصريون على التقاط الصور التذكارية خلال قيامهم بالتصويت، رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، أمس الجمعة، ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

